Axa IM Alts lève 800M€ pour un fonds immobilier

(NEWSManagers.com) - Axa IM Alts a levé près de 800 millions d'euros lors du premier closing de la cinquième génération de sa stratégie de développement, qui cherche à répondre à l'évolution des besoins de la société en matière d'immobilier dans la période post-Covid. Les capitaux ont été levés auprès de cinq institutions d' Asie, d' Amérique du Nord et d' Europe.

Axa IM Alts cherchera à profiter de la demande des investisseurs pour des actifs de grande taille, de haute qualité, générateurs de revenus, adaptés à l'avenir et dotés de solides références ESG. Les opportunités en France, au Royaume-Uni et en Allemagne seront privilégiées, mais il sera possible de déployer le capital dans les autres centres immobiliers clés d'Europe.

La stratégie pourra être investie dans toutes les classes d'actifs, mais se concentrera principalement sur le développement d'actifs de bureaux et résidentiels dans des lieux qui ont montré une liquidité à long terme et qui devraient bénéficier d'investissements dans les infrastructures urbaines.

Depuis 2000, Axa IM Alts a réalisé plus de 300 projets de développement d'une valeur totale d'environ 18 milliards d'euros à travers l'Europe, et a actuellement 8 milliards d'euros supplémentaires en cours de réalisation dans neuf pays.