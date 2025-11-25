AXA IM Alts (BNP Paribas) prend une participation de 40% dans FibrePass
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 10:05
Cet investissement renforce la présence d'AXA IM Alts sur le marché espagnol de la fibre optique, l'un des plus avancés d'Europe, en partenariat avec deux des plus grands opérateurs du pays, Telefonica et Vodafone, qui ont créé FiberPass en mars dernier.
Cette acquisition, la 3e réalisée cette année par la plateforme d'investissement en infrastructures equity d'AXA IM Alts, porte le montant total de ses investissements dans ce domaine à plus de 700 millions d'euros en 2025.
Valeurs associées
|70,3600 EUR
|Euronext Paris
|-0,09%
A lire aussi
-
"Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite
-
A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.
-
L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite
-
par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer