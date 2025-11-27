 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,76
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AXA IM Alts (BNP Paribas) émet des obligations vertes pour un fonds logistique
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 10:00

AXA IM Alts, filiale de BNP Paribas depuis le 1er juillet, annonce que son fonds logistique européen phare a émis 500 millions d'euros d'obligations vertes. Arrivant à échéance en 2031, elles ont obtenu la note 'A-' de Fitch et offrent un coupon de 3,375%.

Cette 2e émission d'obligations vertes du fonds logistique européen phare d'AXA IM Alts a été sursouscrite 6,2 fois, avec un carnet d'ordres final de plus de 3,1 MdsEUR, réunissant un large éventail d'investisseurs européens et institutionnels.

'La forte demande témoigne du soutien des investisseurs à la stratégie du fonds et à la qualité de son portefeuille paneuropéen', affirme AXA IM Alts, ajoutant que cette opération s'inscrit dans son ambition 'd'influencer positivement les changements sociétaux'.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
72,8000 EUR Euronext Paris +0,64%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée, à Paris, le 25 novembre 2025 ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    Macron va dévoiler les contours d'un futur service militaire volontaire
    information fournie par AFP 27.11.2025 10:16 

    Emmanuel Macron va dévoiler jeudi dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire censé répondre aux besoins des armées, au moment où l'exécutif et l'état-major mettent en garde contre les menaces russes et les risques accrus de conflit, quitte à enflammer ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre sur de faibles variations, le compte-rendu de la BCE au programme
    information fournie par Reuters 27.11.2025 09:55 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, après les gains enregistrés la veille dans un contexte de paris renforcés sur une baisse des taux américains en décembre. La séance devrait enregistrer des volumes ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sans élan
    information fournie par AFP 27.11.2025 09:53 

    La Bourse de Paris évolue sans élan jeudi, faute de catalyseur majeur, sur fond de fermeture de Wall Street pour Thanksgiving aux Etats-Unis. Vers 9h40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,10%, à 8.104,45 points, en hausse de 7,24 points. La veille, l'indice vedette ... Lire la suite

  • Billy Lunaschi, de l'équipe de l'OM des amputés, effectue une reprise de volée lors d'une séance d'entraînement le 22 novembre 2025 à Marseille ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Foot: à l'OM, la section amputés rêve aussi de Ligue des champions
    information fournie par AFP 27.11.2025 09:33 

    Les accidents ou la maladie leur ont enlevé une jambe ou une main mais pas l'envie et le plaisir de jouer au football à haut niveau: ce week-end, l'équipe de l'OM des amputés débute le Championnat de France, à domicile et en rêvant de Ligue des champions. En plein ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank