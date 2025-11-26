 Aller au contenu principal
Axa IM Alts acquiert une participation de 40% dans FiberPass
information fournie par AOF 26/11/2025 à 16:17

(AOF) - Axa IM Alts étend son portefeuille d'infrastructures numériques avec l'acquisition d’une participation de 40% dans FiberPass auprès de Telefónica España et Vodafone Spain. FiberPass est l'un des principaux opérateurs de fibre optique mutualisée (FTTH - "fibre-to-the-home") en Espagne, créé en mars dernier par Telefónica España et Vodafone Spain. Cette acquisition est la troisième réalisée cette année par la plateforme d'investissement en infrastructures equity d'Axa IM Alts.

Elle porte le montant total des investissements en infrastructures equity d'Axa IM Alts à plus de 700 millions d'euros en 2025 et s'inscrit dans le cadre de sa stratégie axée sur trois thèmes clés : la décarbonation, l'électrification et la digitalisation.

Avec 16 milliards d'euros d'actifs sous gestion, l'investissement dans les infrastructures constitue une priorité stratégique pour Axa IM Alts. Ce spécialiste mondial en investissements alternatifs avec plus de 188 milliards d'euros d'actifs sous gestion joue un rôle essentiel dans l'accélération de l'adoption du numérique et la transition vers une économie neutre en carbone.

