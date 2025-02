Axa IM : "2025 s’annonce comme une année de transition pour les marchés obligataires"

(AOF) - Pour Marion Le Morhedec, global head of fixed income chez Axa IM, le crédit euro (investment grade et high yield) reste une classe d'actifs attrayante pour 2025. " Dans un environnement de croissance faible mais positive, les indicateurs économiques et financiers des entreprises en Europe devraient se stabiliser. Les investisseurs devraient bénéficier de rendements intéressants grâce à des rendements totaux estimés à 3,3% pour l'investment grade et 5,3% pour le high yield", explique t-elle.

La recherche de rendement va se poursuivre alors que les taux sans risque restent relativement bas.

Par ailleurs, en 2025, les courbes de rendement plates ou inversées rendent les stratégies à court terme attrayantes, avec la possibilité de bénéficier des réductions des banques centrales. Elles offrent une position défensive tout en permettant de capter les bénéfices des baisses de taux envisagées par les banques centrales. "Ces stratégies seront particulièrement pertinentes dans un contexte marqué par une forte volatilité de marché et des préoccupations fiscales persistantes", affirme t-elle.

Face à l'incertitude macroéconomique et à la volatilité accrue, elle juge cruciale de maintenir une approche flexible et diversifiée.

"L'année 2025 s'annonce comme une année de transition pour les marchés obligataires, avec des perspectives contrastées. Si la stabilité économique et les baisses de taux favorisent les actifs de crédit, les stratégies de durations courtes devraient offrir une certaine protection dans cet environnement incertain. Les investisseurs devront adopter une approche attentive et flexible, prenant en compte les multiples risques géopolitiques, économiques et politiques qui pourraient impacter les rendements", souligne Marion Le Morhedec.