En avril, Amundi a annoncé son intention de fusionner ses activités aux Etats-Unis avec Victory Capital pour former un nouvel ensemble détenant environ 280 milliards de dollars d'encours. En début d'année, BlackRock a dévoilé l'acquisition de Global Infrastructure Partners, un gestionnaire de fonds d'infrastructure, pour un montant total de 3 milliards de dollars en numéraire et environ 12 millions d'actions ordinaires de BlackRock.

Les informations de Bloomberg sur un tel rapprochement interviennent dans un contexte de course à la taille dans le secteur de la gestion d'actifs. Ce dernier est confronté à une pression sur ses marges sur fond notamment de l'inflation des coûts liés à la réglementation.

Les discussions entre les deux groupes financiers français se sont concentrées sur la création d'une coentreprise entre Axa Investment Managers et BNP Paribas Asset Management, ont déclaré ces sources. L'ensemble ainsi constitué afficherait des actifs sous gestion d'environ 1400 milliards d'euros.

(AOF) - Axa étudierait les options pour son activité de gestion d'actifs et envisagerait un rapprochement avec celle de BNP Paribas, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Contacté par AOF, BNP Paribas Asset Management ne fait " pas de commentaire ". " Nous ne commentons pas les rumeurs de marché ", a de son côté déclaré Axa.

Axa et BNP Paribas réfléchiraient à une coentreprise dans la gestion d'actifs

