Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AXA dit que le coronavirus aura un impact sur ses résultats 2020 Reuters • 05/05/2020 à 18:05









PARIS, 5 mai (Reuters) - AXA AXAF.PA a prévenu mardi que les retombées de la crise sanitaire en cours auraient un impact "significatif" sur ses résultats en 2020 tout en disant avoir enregistré un nombre "limité" de notifications de sinistres liés au coronavirus au mois de mars. Le ratio de solvabilité II du groupe a reculé à 182% à fin mars, ce qui représente une baisse de 16 points de pourcentage par rapport à 2019 en raison du contexte défavorable qui prévaut sur les marchés. De janvier à mars, le chiffre d'affaires de l'assureur a quant à lui reculé de 9% en données publiées tout en progressant de 4% en données comparables, à 31,7 milliards d'euros. Pour le seul mois de mars, la baisse du chiffres d'affaires s'est élevée à environ 5% par rapport à l'an dernier et les premières tendances pour avril laissent entrevoir une réduction d'environ -12% pour la majorité des zones géographiques par rapport à avril 2019. (Maya Nikolaeva; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.74%