Axa, Delfingen, JCDecaux, ...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Arkema

Le spécialiste de la chimie indiquera ses résultats du premier trimestre.

Axa

Les primes brutes émises et autres revenus d'Axa ont augmenté de 9% à 37 milliards d'euros au premier trimestre. Ils ont augmenté de 7% à données comparables, soutenus par une progression de 8 % à 15,5 milliards d'euros en assurance vie et santé et de 7% à 21 milliards d'euros en assurance dommages. Le ratio combiné net de réassurance, un indicateur clé du secteur, s'est élevé à 68,7 %, en hausse de 5,6 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2024.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle au troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, est ressorti stable par rapport à l'exercice précédent à 529,3 millions d'euros en données publiées. Malgré l'impact de la mauvaise campagne agricole en Russie qui impactera plus particulièrement la rentabilité sur le second semestre, le spécialiste dans la transformation industrielle des légumes "poursuit sa transformation" et "confirme ses objectifs annuels de stabilité du chiffre d'affaires et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants".

Delfingen

Sur les trois premiers mois de l'année, Delfingen a enregistré un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, en léger repli de 3,2 %. L'activité du spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant a été pénalisée par sa division Automobile, dont les revenus se sont affaissés de 3,7 %, à 91,3 millions d'euros, tandis que dans l'Industrie, ils n'ont reculé que 0,8 %, à 18,8 millions d'euros.

Figeac

Figeac Aéro a dégagé un chiffre d'affaires de 128,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2024-2025, en hausse de 8,1 %. Il s'agit du 16ème trimestre consécutif de croissance pour le groupe qui a tenu son engagement de revenir à ses niveaux d'activité d'avant-Covid en mars 2025. Sur l'ensemble de l'exercice, ses revenus ont augmenté de 8,8 %, à 432,3 millions d'euros. Pour 2025, Figeac Aéro confirme ses objectifs et vise une hausse de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie.

Hexaom

Le spécialiste de la construction-rénovation publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

JCDecaux

JCDecaux a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 7% au premier trimestre, à 5,5% en organique, atteignant 858 millions d'euros. "Un niveau record pour un premier trimestre", relève le spécialiste de l'affichage extérieur. Tous les segments et toutes les zones géographiques ont été en croissance durant la période, malgré "un environnement difficile avec "des incertitudes croissantes".

Kering

Kering a annoncé la nomination de Mehdi Benabadji en tant que nouveau directeur général de Ginori 1735 et de Federico Arrigoni en tant que nouveau directeur général de Brioni, à compter du 6 mai 2025. " Mehdi Benabadji, qui dirigeait Brioni depuis 2020, apportera à Ginori 1735 sa solide expérience en matière de transformation stratégique et de développement international ", explique le groupe de luxe. Il sera rattaché à Jean-Marc Duplaix, directeur général adjoint et chief operating officer de Kering.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques dévoilera ses résultats du premier trimestre.

LNA Santé

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires exploitation du groupe LNA Santé a connu une croissance organique de 8,9 %, à 209,7 millions d'euros. Parallèlement, le chiffre d'affaires Immobilier s'est élevé à 10,3 millions d'euros, contre 1,4 million d'euros un an plus tôt, soit une progression de 644,7 %. Au total, les revenus du groupe ont atteint 220 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 15,4 %.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Scor

Le réassureur signalera ses résultats du premier trimestre.

Solutions30

Solutions30 Italia a renouvelé son contrat avec FiberCop, opérateur de référence dans le développement du réseau en fibre optique en Italie. La valeur totale du contrat dépasse les 125 millions d'euros sur trois ans. L'accord prévoit la poursuite du déploiement du réseau FTTH (Fiber To The Home) dans les régions du Piémont et de la Vallée d'Aoste. Il couvrira environ 300.000 unités immobilières, contribuant ainsi à renforcer la connectivité du territoire italien.

Valneva

Le spécialiste des vaccins annoncera ses résultats du premier trimestre.

Veolia

Le spécialiste des services à l'environnement présentera ses résultats du premier trimestre.

Viel et Compagnie

La société d'investissement rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

VusionGroup

VusionGroup et NielsenIQ, spécialiste mondial de la connaissance consommateurs, ont annoncé le lancement d'une alliance stratégique. Son principal objectif est de mutualiser les données consommateurs issues des points de vente pilotés par NielsenIQ et VusionGroup afin d'optimiser l'assortiment et les plans merchandising en magasin, la gestion des promotions et des prix, ainsi que l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.