 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 218,50
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Axa, Crédit Agricole, Saint-Gobain, Stellantis...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 29/10/2025 à 17:45

(AOF) - Axa

L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pluxee

L'ancienne division Avantages de Sodexo annoncera ses résultats annuels.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Société Générale

Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Stellantis

Le constructeur automobile précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Pétrole et parapétrolier
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AXA
39,2300 EUR Euronext Paris -1,18%
CREDIT AGRICOLE SA
16,2650 EUR Euronext Paris +0,06%
ELIS
24,6000 EUR Euronext Paris -1,20%
ERAMET
59,8500 EUR Euronext Paris +1,35%
GROUPE LDLC
12,8000 EUR Euronext Paris +6,22%
IMERYS
21,1800 EUR Euronext Paris -0,09%
PLUXEE
17,1500 EUR Euronext Paris +0,70%
SAINT-GOBAIN
88,0400 EUR Euronext Paris -1,03%
SCHNEIDER ELECTRIC
257,4000 EUR Euronext Paris +0,53%
SOCIETE GENERALE
54,9600 EUR Euronext Paris +1,29%
STELLANTIS
9,7010 EUR Euronext Paris +1,19%
TF1
8,3200 EUR Euronext Paris -0,72%
TOTALENERGIES
54,1400 EUR Euronext Paris +1,23%
VIRIDIEN
74,8000 EUR Euronext Paris -0,66%
WAVESTONE
49,0000 EUR Euronext Paris -0,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank