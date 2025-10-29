Axa, Crédit Agricole, Saint-Gobain, Stellantis...l'agenda société France du jour

(AOF) - Axa
L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.
LDLC
Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
L'ancienne division Avantages de Sodexo annoncera ses résultats annuels.
Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Le constructeur automobile précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.
L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.
Wavestone
Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
