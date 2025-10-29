information fournie par AOF • 29/10/2025 à 17:45

Axa, Crédit Agricole, Saint-Gobain, Stellantis...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Axa

L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pluxee

L'ancienne division Avantages de Sodexo annoncera ses résultats annuels.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Société Générale

Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Stellantis

Le constructeur automobile précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.