AXA CÈDE SES ACTIVITÉS DANS LE GOLFE POUR 225 MILLIONS D'EUROS PARIS (Reuters) - Axa a annoncé lundi la vente des ses activités dans le Golfe à Gulf Insurance Group pour un montant de 225 millions d'euros. "Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du Groupe AXA", a déclaré Thomas Buberl, directeur général de l'assureur, dans un communiqué. L'opération, devrait être bouclée au cours du troisième trimestre 2021. Axa a annoncé en février la cession à l'autrichien Uniqa de ses activités polonaises, tchèques et slovaques pour un milliard d'euros. Le groupe français a décidé de quitter progressivement les marchés où il juge son échelle insuffisante afin de mieux surmonter les conditions actuelles du marché, marquées notamment par des taux d'intérêt négatifs. (Nicolas Delame)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.72%