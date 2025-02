AXA: augmentation de 11% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - AXA dévoile au titre de 2024 un résultat net en augmentation de 11% à 7,9 milliards d'euros, reflétant la hausse du résultat opérationnel de 7% à 8,1 milliards pour un total des primes brutes émises et des autres revenus accru de 8% à 110,3 milliards.



La compagnie d'assurance précise que la croissance de 7% (à taux de changes constants) du résultat opérationnel a été soutenue d'abord par l'assurance dommages (+10%) et la gestion d'actifs (+11%), devant l'assurance vie et santé (+4%).



Le conseil d'administration propose un dividende de 2,15 euros par action, en hausse de 9% et correspondant à un taux de distribution de 60%, et a approuvé pour cette année un programme de rachat d'actions de 1,2 milliard d'euros.



Sous condition du maintien de l'environnement opérationnel actuel, la direction se dit 'convaincue que le groupe est bien positionné pour atteindre les principaux objectifs financiers du plan Unlock the Future'.





