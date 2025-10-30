 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 183,00
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Axa affiche sa confiance dans ses perspectives malgré la volatilité de l'environnement
information fournie par AOF 30/10/2025 à 18:13

(AOF) - Axa a dévoilé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 6%, à 89,4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. La progression est ressortie à 7% en données comparables, soutenue par les primes en assurance vie et santé, qui ont progressé de 9% à 42,3 milliards d'euros. L'assureur a bénéficié d'une progression de 11% en assurance vie à 25,1 milliards d'euros, "reflétant une hausse des primes en prévoyance (+11%) en raison de fortes ventes à Hong Kong, en Suisse et au Japon, en unités de compte (+17%)".

Les primes en assurance dommages sont en hausse de 5% à 46,2 milliards d'euros, tirés par l'assurance des particuliers, dont les primes ont augmenté de 7% à 15,3 milliards d'euros. Axa a bénéficié d'effets prix favorables en Europe et d'une forte hausse des volumes en assurance automobile en France. En assurance des entreprises, les primes ont augmenté de 4% à 28,4 milliards d'euros.

Indicateur clé du secteur, le ratio de solvabilité II a progressé de 2 points sur le trimestre, à 222%.

"Le modèle économique diversifié d'Axa, associé à un bilan robuste, avec un ratio de Solvabilité II de 222% et une allocation d'actifs prudente, est une force pour faire face à la volatilité de l'environnement actuel. Nous restons confiants dans notre stratégie et concentrés sur l'exécution de notre plan stratégique," a déclaré le directeur financier, Alban de Mailly Nesle.

S'agissant de ses perspectives, l'assureur "s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et est confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance des entreprises, et n° 1 européen de l’assurance des particuliers, né en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 110 Mds€, réparti entre la France (26 %), le reste de l'Europe (36 %), AXA XL (dommages pour les entreprises, 18 %) et l'Asie, Afrique, EME & Latam (17 %) ;

- Deux grandes activités à poids égal : l’assurance dommages pour 51 % l’assurance vie & santé pour 49 % ;

- Double ambition d’une croissance organique durable et d’un renforcement sur les marchés cibles, attentive à l’adéquation de la gestion des risques et - l’appétence aux risques,

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,34 % (6,16 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (15,65 % et 26,02 %), Antoine Gosset-Grainville présidant le conseil de 15 administrateurs, Thomas Buberl étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Unlock the future » :

- recentrage sur l’assurance

- cession à BNP Paribas des activités de gestion d’actifs, pour un montant de 5,1 Mds€, assortie d’un accord stratégique de disposition par BNP Paribas de services d’investissement,

- cession des actifs bancaires belges à Crelan Banque, assortie d’un accord de distribution d’assurance-dommages et d’une prise de participation de 9,9 %

- priorité à la croissance organique et au déploiement des réseaux de distribution,

- adaptation de la direction globale de souscription aux risques cyber et climatiques,

- double appréciation systématique des processus clés et amélioration des marges en dommages des particuliers et, au Royaume-Uni, en santé,

- innovation nourrie par des investissements massifs dans les données et l’intelligence artificielle : écosystème Axa Next de 8 unités d’anticipation et gestion des risques émergents et mondiaux, simplification de l’expérience des clients, focus sur les initiatives BtoB avec la plateforme Digital Commercial pour les entreprises ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2026 : soutien au financement de la transition via 5 Mds€ d’investissements par an, montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- 2030 : réduction de 50 % de l’intensité carbone de l’actif général du groupe et sortie totale du secteur du charbon dans l’OCD

- lutte pour la biodiversité par des politiques de souscription et d’investissements ;

- Capacité à faire accepter de forts relèvements de tarifs (2024 et 2025) en assurance-dommages des particuliers, à maintenir le ratio combiné à l’égard des risques de catastrophe naturelle et, en assurance-vie et santé, à acquérir des affaires nouvelles et retenir les contrats ;

- Situation financière solide : 49,9 Mds€ de fonds propres avec ratio d’endettement de 20,6 % et gestion de trésorerie supérieure à 7 Mds€, le ratio de solvabilité II revenant à 216 %,

Défis

- Suivi des indicateurs de profitabilité en dommages et vie & santé (90,9 % et 98,9 %) ;

- Après une hausse de 7 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 : amélioration de 6 à 8 % du bénéfice opérationnel par action, rentabilité opérationnelle des capitaux propres portée de 14 à 16 % et 21 Mds€ cumulés de remontée de trésorerie ;

- Anticipations 2025-2026 :

- montée en puissance de l’assurance dommages avec 6 Mds€ de primes nouvelles et de l’assurance inclusive, portée à 20 M€,

- croissance du résultat opérationnel par action de 6 % à 8 % par an et rentabilité opérationnelle des capitaux propres de 14 % à 16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,15 € et lancement, après cession effective d’AXA IM, d’un programme de rachat d’actions de 1,2 Md€, dans le cadre de la politique de distribution -75 % du résultat, dont 15 % en rachats d’actions, avec engagement d’un dividende au moins égal à celui de l’exercice antérieur.

Valeurs associées

AXA
39,3400 EUR Euronext Paris +0,28%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

