AXA a bouclé la vente de ses activités en Europe centrale et orientale pour €1 md

15 octobre (Reuters) - AXA AXAF.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * AVOIR BOUCLÉ LA VENTE DE SES ACTIVITÉS EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE POUR €1 MD * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE RATIO DE SOLVABILITÉ II DU GROUPE AXA DE 2 POINTS AU T4 2020 Le communiqué: https://bit.ly/376XwKs Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -4.51%