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"AWS et Microsoft pourraient faire davantage pour lever les obstacles liés aux services cloud", estime l'autorité britannique de la concurrence
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré vendredi qu'Amazon Web Services AMZN.O et Microsoft MSFT.O pouvaient faire davantage pour lever les obstacles qui subsistent au changement de fournisseur de services cloud et à l'utilisation de plusieurs services cloud, afin d'offrir un choix plus large aux clients au Royaume-Uni.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a indiqué qu'elle continuerait d'étudier la possibilité de lancer une enquête approfondie sur le statut stratégique du marché dans ce secteur.

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