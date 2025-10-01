AWS d'Amazon conclut un partenariat avec la NBA dans le domaine de l'IA en nuage

L'unité de cloud d'Amazon.com

AMZN.O , Amazon Web Services, a annoncé un partenariat pluriannuel avec la National Basketball Association pour lancer de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA et des informations sur les données des matchs, ont déclaré les organisations mercredi.

L'accord, qui n'a pas de valeur financière, introduira "NBA Inside the Game", une plateforme de basket-ball qui transformera les points de données en informations et en expériences interactives.

Les sociétés sportives adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle, concluant des partenariats avec des fournisseurs de services en nuage afin d'utiliser l'apprentissage automatique pour fournir des statistiques approfondies aux fans.

La plateforme "NBA Inside the Game" offrira une série de fonctionnalités pour les retransmissions en direct et sur l'application NBA, le site web et d'autres canaux sociaux, ont-ils déclaré.

Les nouvelles fonctions et données de l'IA seront également mises à la disposition des équipes pour examen.

"Chaque fois que nous créons une statistique, nos équipes sont toujours consultées, car nous voulons nous assurer que les services que nous créons ne sont pas seulement excellents pour nos fans, mais qu'ils aident aussi nos équipes à améliorer leur stratégie sur le terrain", a déclaré Ken DeGennaro, responsable des opérations médiatiques et de la technologie de la NBA, à Reuters.

La plateforme suivra les données des joueurs pour générer des statistiques IA telles que les positions défensives des équipes, les données sur le pourcentage de réussite des tirs et la stratégie, a-t-il ajouté.

Au début de l'année, Microsoft MSFT.O a signé un partenariat de cinq ans avec l'English Premier League, dans le cadre duquel le géant de l'informatique en nuage introduira son copilote d'IA dans les plateformes numériques de la ligue.