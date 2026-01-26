Avolon salue la "performance de haute qualité" de la montée en puissance de la production de Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur d'Avolon, le géant de la location d'avions qui possède le plus gros carnet de commandes d'avions neufs du secteur, a félicité lundi Boeing

BA.N pour la stabilité et la performance accrues de sa chaîne de fabrication alors qu'elle augmente sa production.

"Boeing a pris un peu d'avance sur le calendrier au cours des six ou neuf derniers mois. Je pense qu'il y a une grande stabilité et des performances de haute qualité qui reviennent sur la ligne de production de Boeing, ce qui est différent de l'époque où ils étaient en train de monter en puissance à partir de niveaux très bas", a déclaré Andy Cronin lors de la conférence sur l'économie des compagnies aériennes.