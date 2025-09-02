Avnet plonge après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fournisseur de composants électroniques Avnet AVT.O chutent de 2,3 % en début de marché à 53,32 $, alors qu'il cherche à lever des capitaux **AVT, basé à Phoenix, Arizona,annonce () une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs)

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette dans le cadre de son revolver

** La société prévoit également d'utiliser jusqu'à 100 millions de dollars du produit pour racheter ses actions aux acheteurs d'obligations convertibles

** Avec ~83,5 millions d'actions en circulation, la société a une valeur de marché d'environ 4,6 milliards de dollars

** Les actions AVT ont terminé la séance vendredi en baisse de 0,5 % à 54,47 $

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 4% par rapport à la progression de 11% du Nasdaq .IXIC ** Sur 6 analystes couvrant AVT, 1 note "achat fort", 2 notent "conserver" et 3 recommandent "vendre"; le PT médian est de 52 $, selon les données de LSEG