Aviva pénalisé par une dégradation chez Jefferies
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:30
"La notation d'Aviva reflète désormais fidèlement son profil de conglomérat après l'acquisition de Direct Line, et les perspectives pour 2028 sont pleinement intégrées dans le consensus", met en avant le broker américain.
"Si le potentiel de hausse est limité, celui de baisse l'est aussi, compte tenu d'un rendement "tout compris" de 9% qui pourrait séduire les investisseurs en revenus britanniques", poursuit Jefferies dans le résumé de sa note.
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