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Aviva pénalisé par une dégradation chez Jefferies
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:30

Aviva recule de 3,5% à Londres, pénalisé par des propos de Jefferies qui dégrade sa recommandation sur le titre de l'assureur à "conserver", avec un objectif de cours de 637 pence, le broker jugeant le rapport risque-rendement "équilibré aux niveaux actuels".

"La notation d'Aviva reflète désormais fidèlement son profil de conglomérat après l'acquisition de Direct Line, et les perspectives pour 2028 sont pleinement intégrées dans le consensus", met en avant le broker américain.

"Si le potentiel de hausse est limité, celui de baisse l'est aussi, compte tenu d'un rendement "tout compris" de 9% qui pourrait séduire les investisseurs en revenus britanniques", poursuit Jefferies dans le résumé de sa note.

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