Aviva Investors renforce son équipe actions monde

Aviva Investors a recruté Nicholette MacDonald-Brown en tant que responsable mondiale des actions gérées de façon active. A ce poste, elle gérera l’équipe actions monde de la société de gestion et sera rattachée à Daniel McHugh, le directeur des investissements de la société.

Nicholette MacDonald-Brown arrive en provenance de Lombard Odier Investment Management, où elle était responsable des actions durables. Avant cela, elle était responsable des actions européennes blend chez Schroders. Elle avait commencé sa carrière en 2000 chez Goldman Sachs Asset Management.

Dans le même temps, Matt Bennison a rejoint Aviva Investors en tant que responsable des actions actives du Royaume-Uni, sous la direction de Nicholette MacDonald-Brown. Il vient de Schroders où il a passé douze ans, dernièrement comme gérant dans l’équipe actions britanniques. Il gérait plus de 5 milliards de livres d’actifs.

Par ailleurs, Aviva Investors a recruté deux commerciaux à Toronto. Julie Caron a été nommée responsable des institutionnels pour l’Amérique, et Dean Liotta a été nommé managing director, institutionnels, Amérique.

Ces créations de postes suivent la nomination de Duane Green en tant que responsable Amérique en février cette année.

Julie Caron vient de Franklin Templeton Investments, où elle était responsable du développement du marché canadien. Dean Liotta s’occupait précédemment de relations avec les consultants.

L'Agefi