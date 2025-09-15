 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Avita Medical grimpe après l'approbation européenne d'un dispositif de traitement des plaies
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Avita Medical RCEL.O augmentent de 25 % à 5,72 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré dimanche en fin de journée que son dispositif de traitement des plaies, RECELL GO , avait reçu l'approbation des autorités réglementaires européennes

** Le dispositif aide les médecins à traiter les brûlures et autres blessures graves en utilisant un petit échantillon de la peau saine d'un patient pour créer une pulvérisation de cellules cutanées

** La société prévoit d'introduire le dispositif en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 64 % depuis le début de l'année

