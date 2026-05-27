Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle



Paris, le 27 mai 2026, 18h30, Tonner Drones (la « Société ») annonce la convocation de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.



Les actionnaires de TONNER DRONES sont invités à assister à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 11 juin 2026 à 13h30, dans les locaux de Lexelians, situés au 11 avenue de l’Opéra, 75001 Paris.



L’avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le mercredi 27 mai 2026. Cet avis est consultable sur le site internet de TONNER DRONES (https://www.tonnerdrones.com/shareholders-general-meetings/).



Les documents préparatoires à cette Assemblée générale, comprenant un exposé des motifs des résolutions proposées, sont disponibles dès aujourd’hui sur le site internet de la société.