Avis d'analystes France : un peu d'optimisme sur Hermès et Kering

Medincell bénéficie de trois relèvements d'objectifs et Nexans passe à l'achat chez Jefferies. Goldman Sachs abaisse ses cibles sur les foncières françaises, tandis que les objectifs reculent aussi sur BNP Paribas, Société Générale et Renault. Dans le luxe, SBG Securities démarre le suivi d'Hermès et de Kering à l'achat.

Arkema : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 62 à 60 EUR.

BNP Paribas : RBC Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 109 à 105 EUR.

Covivio : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 60 à 51 EUR.

Euronext : Autonomous Research reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 133 à 141 EUR.

Exail Technologies : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 145 à 134 EUR.

Gecina : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 89,40 à 82,80 EUR.

Hermès International : SBG Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1 623 EUR.

Icade : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 16,70 à 13,60 EUR.

Kering : SBG Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 233 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 45,50 à 42 EUR.

Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 31 à 37 EUR. Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36,50 à 38,50 EUR.

Nexans : Jefferies relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours de 158 EUR.

Pernod Ricard : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 110 à 108 EUR.

Rémy Cointreau : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 54 à 53 EUR.

Renault : Intesa Sanpaolo reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 33,40 à 31,70 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32 à 30 EUR.

Société Générale : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 90 à 81 EUR.

Technip Energies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 47 à 38 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 135 à 124 EUR.