Avis d'analystes France : UBS prudent sur Pluxee et Edenred, Goldman Sachs passe en revue les foncières
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 08:42
Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 71 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 71 à 76 EUR.
Aéroports De Paris : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 118 EUR.
Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 15 EUR.
Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54,30 EUR à 60,60 EUR.
Danone : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 83 EUR.
Edenred : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 19 EUR.
Forvia : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,20 EUR à 16,35 EUR.
Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95,40 EUR à 100,50 EUR.
Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 14,60 EUR à 17,40 EUR.
Ipsos : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36,50 à 36,70 EUR.
Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 37,10 EUR à 37,80 EUR.
L'Oréal : Barclays relève sa recommandation de souspondérer à surpondérer.
SES : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 6,50 EUR.
Stef : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 145 à 150 EUR.
Ubisoft : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 9,37 EUR à 4,11 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.
Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,35 à 10,60 EUR.
Vinci : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 136 à 140 EUR.
Worldline : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 1,35 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 08:42:00.
