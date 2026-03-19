Avis d'analystes France : UBS passe positif sur ADP, Avior revient sur Kering
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 08:44
Air France-KLM : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 9 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 11,50 EUR à 10,50 EUR.
Aubay : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 65 à 66 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 72 EUR à 64 EUR.
Aéroports De Paris : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 122 à 127 EUR.
Bénéteau : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,50 EUR à 8 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,50 EUR à 7,35 EUR.
ID Logistics Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 510 EUR à 505 EUR.
Infotel : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 53 à 50 EUR.
Inventiva : Truist Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 13 USD.
Kering : Avior Capital Markets passe de vendre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 218 à 266,35 EUR.
Orange : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15,80 à 19,70 EUR.
Stellantis : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8 EUR à 7 EUR.
Totalenergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 84 à 90 USD.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 08:44:00.
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