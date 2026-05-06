Une collégienne de 14 ans tuée à l'arme blanche dans l'Aisne, un suspect interpellé

Une collégienne de 14 ans a été tuée à l'arme blanche mercredi à Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne, une enquête pour assassinat a été ouverte ( AFP / DENIS CHARLET )

Une collégienne de 14 ans a été tuée mercredi matin dans un bourg de l'Aisne, et le suspect du meurtre, un homme de 23 ans, possiblement un ex-petit ami, a été arrêté, a annoncé le parquet qui a ouvert une enquête pour assassinat.

Vers 8H00, les services de gendarmerie ont été alertés après la découverte d'une adolescente "très grièvement blessée sur la voie publique" de Fère-en-Tardenois, une commune de 2.800 habitants à l'ouest de Reims, a indiqué le parquet dans un communiqué.

A l'arrivée des secours, "la jeune fille était malheureusement décédée, atteinte de multiples coups portés à l'arme blanche".

Une enquête de flagrance a été ouverte pour assassinat sous l'autorité de la procureure de Soissons et confiée à la section de recherches d'Amiens.

Les premiers éléments de l'enquête ont établi que la jeune fille, qui se rendait au collège à pied, a été attaquée à l'arme blanche et "de nombreuses plaies au niveau du cou" lui ont été infligées.

De très importantes opérations de recherches ont été lancées pour retrouver le suspect, en fuite.

Un homme de 23 ans a été interpellé mercredi à 18h05 à Soissons, à 25 kilomètres des faits, puis placé en garde à vue. Selon le parquet, il s'agit d'un majeur sans profession, vivant chez ses parents.

"Les liens avec la jeune victime restent à déterminer avec précision mais il pourrait s'agir d'un ancien petit ami", a ajouté le parquet.

- Plus de 85 gendarmes mobilisés -

Les "investigations se poursuivent", et le parquet a exprimé, dans son communiqué, son "soutien" et sa "détermination" à la famille de la victime.

Plus de 85 gendarmes ont été mobilisés dans un "dispositif exceptionnel" après "cet événement dramatique", a indiqué la gendarmerie.

Outre les militaires de la section de recherche d'Amiens ou du groupement de gendarmerie départemental, les recherches ont également été menées par des dronistes, des équipes cynophiles, une équipe du GIGN et des "militaires spécialisés dans la recherche de personnes", selon la même source.

Une cellule d'écoute et une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) ont été déployées mercredi matin au sein du collège Anne-de-Montmorency à Fère-en-Tardenois, où la victime était scolarisée en classe de troisième, a indiqué dans un communiqué le recteur de l'académie d'Amiens, Pierre Moya.

"Elles resteront accessibles aussi longtemps que nécessaire, afin de permettre à chacun d’être soutenu dans cette épreuve", a-t-il ajouté. L'accueil des élèves sera "bien assuré" jeudi au collège selon des modalités adaptées.