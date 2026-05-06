Accès VIP au port de Saint-Tropez: 10 personnes poursuivies pour corruption

Des yachts au large du golfe de Saint-Tropez, le 7 septembre 2021 dans le Var ( AFP / Nicolas TUCAT )

Quand les yachts font la queue pour une escale, la tentation est grande de laisser entrer le plus offrant: dix personnes intervenant sur le port de Saint-Tropez, refuge de milliardaires, vont être jugées en novembre pour corruption.

Maîtres de port, employés ou intermédiaires en contact avec les capitaines ou propriétaires des bateaux, ils sont soupçonnés d'avoir mis en place un "système de corruption" pour l'accès aux emplacements les plus prisés, a indiqué mercredi le procureur de Draguignan (Var), Pierre Couttenier.

Mis en place "depuis quelques années", le système "affecterait le fonctionnement du vieux port de Saint-Tropez, lequel ne compte que 30 places de passage pour des bateaux mesurant plus de 18 m, ce qui attise la convoitise des propriétaires de yachts de luxe souhaitant obtenir les meilleures places dans ce lieu emblématique", a-t-il ajouté.

Si Saint-Tropez compte plus de 730 emplacements ou anneaux d'amarrage pour les bateaux, la moitié sont occupés par des plaisanciers locaux, et beaucoup sont assez éloignés du centre névralgique du bourg qui se métamorphose en repaire de célébrités durant l'été.

Pour les places convoitées sur le vieux port, face aux restaurants branchés et à proximité des boutiques de luxe, la municipalité a choisi de limiter les escales à trois jours par bateau, pour favoriser le flux et l'animation.

Mais ce mouvement perpétuel attise aussi la demande, contrairement par exemple au "quai des milliardaires" à Antibes, où les yachts peuvent rester quasiment à l'année: en haute saison, il y a 50 à 90 bateaux sur liste d'attente pour chaque emplacement du vieux port tropézien, précise Benoît Ravix, directeur général des services de la mairie.

Dans ce contexte, les mis en cause sont soupçonnés d'avoir "contourné le système informatique de réservation mis en place pour attribuer directement, ou par l'intermédiaire d'agents maritimes privés, des places de passages pour les bateaux mesurant plus de 18 m, moyennant une contrepartie financière occulte", selon le procureur.

- Jusqu'à 15.000 euros -

C'est un ancien agent portuaire qui a dénoncé plusieurs de ses collègues au printemps 2024. Il avait alors expliqué à la radio RMC que ces collègues réclamaient entre 1.000 et 15.000 euros en liquide, en plus du coût officiel des emplacements qui peut monter à 5.000 euros la nuit.

Le vieux port de Saint-Tropez, le 10 juillet 2021 dans le Var ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Les enquêteurs, qui ont procédé à des saisies d'une valeur de 856.000 euros, estiment que le montant total des sommes perçues s'élève à deux millions d'euros.

Les dix mis en cause sont convoqués pour être jugés devant le tribunal correctionnel de Draguignan le 23 novembre.

Contactée par l'AFP, la mairie a assuré avoir collaboré pleinement à l'enquête et annoncé son intention de se constituer partie civile.

"On est victime, avec un préjudice d'image important", a déploré M. Ravix.

Parallèlement, la mairie a engagé des démarches en interne: départ négocié de six agents suspects sur la quarantaine employés par la mairie, réorganisation totale du service, commande d'un audit permanent, création d'une direction administrative et financière du port, création d'un contrôle de gestion...

"On a fait une petite révolution sur le port", a résumé M. Ravix.

Les réservations se font désormais uniquement sur une plateforme baptisée Magellan, sur la base du premier arrivé/premier servi. Les paiements se font à l'avance et les contrôles sur place ne portent que sur les documents des bateaux et la vérification que leurs caractéristiques correspondent à celles de l'emplacement réservé, a assuré M. Ravix.

Petit port de pêche prisé des artistes mais longtemps confidentiel, Saint-Tropez a connu une renommée mondiale à la sortie de "Et Dieu... créa la femme" de Roger Vadim avec Brigitte Bardot. Chaque été, la presqu'île est prise d'assaut par la jet-set et les curieux.