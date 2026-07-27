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Avis d'analystes France : Thales, SES et BNP se distinguent
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 08:29
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Thales se distingue avec le passage de Deutsche Bank à acheter (296 EUR). BNP Paribas, Axa et Dassault Aviation bénéficient d'objectifs relevés.

74Software : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 44 à 47 EUR.

Adocia : Maxim Group maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 12 EUR.

Axa : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 48 à 52 EUR.

BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 99 à 109 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.

Edenred : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

Gecina : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 118 à 109 EUR.

Interparfums : Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 29 à 25 EUR.

Lisi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 76 à 80 EUR.

Robertet : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 1130 à 1100 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 210 EUR.

SES : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 10 à 11,50 EUR. Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 7,50 EUR.

Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 55 à 59 EUR.

Soitec : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 138 à 129 EUR. UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 85 à 94 EUR.

Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.

Tf1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10,20 à 9,56 EUR.

Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 255 à 270 EUR. Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 283 à 296 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 EUR.

Totalenergies : Grupo Santander maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 08:29:00.

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