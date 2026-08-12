Avis d'analystes France : relèvements de recommandations pour Arkema et Robertet

Ajustements d'analystes plutôt bien orientés ce mercredi. Barclays sort Arkema de "souspondérer", tandis que Kempen passe à l'achat sur le groupe grassois Robertet. Plusieurs objectifs sont relevés sur des dossiers déjà bien notés comme L'Oréal, Orange, Nexans ou Tikehau.

Arkema : Barclays passe de souspondérer à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 51 à 56 EUR.

Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 10,80 EUR.

Eutelsat Communications : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 2 EUR.

Innate Pharma : BTIG maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 8 à 9 USD.

L'Oréal : JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 365 à 375 EUR.

Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 184 à 188 EUR.

Orange : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 21 à 21,50 EUR.

Robertet : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 850 à 900 EUR.

Tikehau Capital : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 22 à 23 EUR.

X-Fab Silicon Foundries : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 8,80 EUR.