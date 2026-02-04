Avis d'analystes France : Publicis se fait raboter, les objectifs montent sur Amundi
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:18
Amundi : BNP Paribas reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 71 à 80 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 79 EUR à 89 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 84 EUR.
Atos : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55 à 59 EUR.
Ayvens : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10,30 à 13,10 EUR.
Eurofins Scientific : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 75 à 90 EUR.
Mersen : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 22 à 25 EUR.
Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 19 à 20,50 EUR.
Publicis Groupe : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.
Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 95 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 250 à 230 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 246 EUR à 235 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 236 à 256 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 254 EUR à 248 EUR.
Sopra Steria Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 250 à 257 EUR.
Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 82 EUR à 70 EUR.
Valneva : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 7 EUR à 8,10 EUR.
