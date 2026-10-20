Avis d'analystes France : objectifs relevés sur Euronext, Planisware et TotalEnergies

Les objectifs de cours sont relevés sur Air Liquide, Euronext, Planisware et TotalEnergies, mais abaissés sur plusieurs valeurs, dont Eiffage, Ipsen et Orange. Rubis est dégradé à "alléger" par IDMidcaps.
Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 192 à 193 EUR.
Bouygues : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR.
Eiffage : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 148 à 127 EUR.
Euronext : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 171 à 177 EUR.
Ipsen : Oddo BHF reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 170 à 143 EUR.
L'Oréal : Deutsche Bank reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 EUR.
Orange : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 15,50 à 14,50 EUR.
Planisware : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 25 à 26,20 EUR.
Rubis : IDMidcaps dégrade sa recommandation d'accumuler à alléger et réduit son objectif de cours de 39 EUR à 37 EUR.
Saint-Gobain : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 82 à 80 EUR.
TotalEnergies : Intesa Sanpaolo reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 85 à 90,70 EUR.
Virbac : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 409 à 390 EUR.
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