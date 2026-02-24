Avis d'analystes France : objectifs en berne sur Ubisoft et Stellantis, nouveau suivi pour Elis
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 08:36
Air France-KLM : Barclays maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 9,90 EUR à 11 EUR. Goodbody reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,80 à 12,40 EUR.
Aéroports de Paris : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 124 à 138 EUR.
Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 73 à 75 EUR.
Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 172 à 178 EUR.
Elis : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 27,50 EUR.
Euronext : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 152 à 155 EUR.
Exosens : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 57 EUR à 64 EUR.
FDJ United : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 23 à 24,20 EUR.
GTT : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 180 à 185 EUR.
Mercialys : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13 EUR à 13,50 EUR.
Nexans : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 137 à 132 EUR.
Pernod Ricard : Berenberg reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 99,10 à 97,50 EUR.
Stellantis : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,80 à 7 EUR.
TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 12,40 à 9,90 EUR.
Ubisoft Entertainment : UBS reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 7 à 4,50 EUR.
