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Avis d'analystes France : objectif en hausse sur Derichebourg et en baisse sur EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 10:29

Pour terminer la semaine, focus sur EssilorLuxottica, Soitec, Derichebourg et L'Oréal.

Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 107 EUR.

Dassault Aviation : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 EUR.

Derichebourg : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8,20 à 10,30 EUR.

Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 173 à 197 EUR.

Essilorluxottica : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 315 à 225 EUR.

L'Oréal : China Merchants Securities reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 404,50 à 393 EUR.

Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 34 à 110 EUR.

TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 96 à 91 USD.

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2 commentaires

  • 13:26

    c'est Lamentable

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