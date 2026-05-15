Avis d'analystes France : Morgan Stanley vise 540 EUR sur LVMH
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 08:49
Ayvens : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,80 à 11 EUR.
Eiffage : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 198 à 192 EUR.
LVMH : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 565 à 540 EUR.
Saint-Gobain : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 89 à 85 EUR.
Stellantis : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 7,70 EUR à 7,60 EUR.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 08:49:00.
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