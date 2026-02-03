Avis d'analystes France : Morgan Stanley dégrade Renault et Stellantis
03/02/2026
Airbus : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 207 EUR à 208 EUR.
Aéroports De Paris : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 125 à 124 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 130 EUR à 118 EUR.
Eiffage : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 137 à 135 EUR.
Exosens : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 47 à 60 EUR.
Getlink : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 17,20 à 16,80 EUR.
L'Oréal : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 372 à 367 EUR.
LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 775 à 700 EUR.
Renault : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 47 à 33 EUR.
Schneider Electric : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 245,70 EUR à 280 EUR.
SES : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,60 EUR à 9,10 EUR.
Stellantis : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 8,50 EUR à 9,20 EUR.
STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28 à 29 EUR.
Vinci : Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 140 à 145 EUR.
