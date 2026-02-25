Avis d'analystes France : les brokers revalorisent Exosens, Oddo plus prudent sur Eramet
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 08:32
Accor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 55 EUR.
Air France-KLM : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 11,05 EUR à 13,95 EUR.
Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 200 à 210 EUR.
Altarea : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 122 à 134 EUR.
Covivio : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 68 EUR à 66 EUR.
Danone : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 EUR à 88 EUR.
Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 54 EUR.
Exosens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 49 à 64 EUR. Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57 à 69 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 55 EUR.
Forvia : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 14 à 14,50 EUR.
Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,60 à 18,50 EUR.
Icade : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 23 à 23,50 EUR.
TotalEnergies : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 58 à 63 EUR.
