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Avis d'analystes France : les avis divergent sur LVMH
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 08:36
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Les analystes se montrent plutôt favorables sur les valeurs françaises ce matin, avec plusieurs objectifs relevés sur Air Liquide, Bic, Société Générale, Veolia et Rubis. Le luxe fait exception : HSBC abaisse nettement ses objectifs sur Hermès et Kering, mais Santander devient plus positif sur LVMH.

Air Liquide : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 216 à 227 EUR.

Bic : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 72 à 74 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 65 à 74 EUR.

Hermès International : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 1 870 à 1 650 EUR.

Kering : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 340 à 305 EUR.

LVMH : Grupo Santander relève de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 442 à 500 EUR. HSBC passe d'acheter à conserver en visant 490 EUR.

Rubis : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 43 à 44,30 EUR.

Sanofi : RBC Capital Markets démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 80 EUR.

Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 81 à 86 EUR.

Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 59 à 60 EUR.

Veolia Environnement : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 37,80 à 39 EUR.

Vivendi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,80 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 08:36:00.

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