Avis d'analystes France : les avis divergent sur LVMH

Les analystes se montrent plutôt favorables sur les valeurs françaises ce matin, avec plusieurs objectifs relevés sur Air Liquide, Bic, Société Générale, Veolia et Rubis. Le luxe fait exception : HSBC abaisse nettement ses objectifs sur Hermès et Kering, mais Santander devient plus positif sur LVMH.
Air Liquide : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 216 à 227 EUR.
Bic : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 72 à 74 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 65 à 74 EUR.
Hermès International : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 1 870 à 1 650 EUR.
Kering : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 340 à 305 EUR.
LVMH : Grupo Santander relève de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 442 à 500 EUR. HSBC passe d'acheter à conserver en visant 490 EUR.
Rubis : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 43 à 44,30 EUR.
Sanofi : RBC Capital Markets démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 80 EUR.
Société Générale : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 81 à 86 EUR.
Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 59 à 60 EUR.
Veolia Environnement : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 37,80 à 39 EUR.
Vivendi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,80 EUR.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer