Avis d'analystes France : Legrand et Publicis séduisent

Les analystes relèvent plusieurs objectifs de cours, notamment sur Publicis, BNP Paribas, JCDecaux et TotalEnergies, tout en maintenant leurs recommandations. Quelques révisions à la baisse viennent nuancer ce tableau, dont celles d'Akwel, d'Antin Infrastructure Partners et de Teleperformance.
Air France-KLM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15,50 EUR.
Akwel : Portzamparc Société de Bourse reste à l'achat fort avec un objectif de cours réduit de 10,90 à 10,40 EUR.
Antin Infrastructure Partners : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 12,70 à 12 EUR.
BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 136 à 142 EUR.
Engie : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 29 à 28 EUR.
Gecina : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 78 à 75 EUR.
Innate Pharma : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4 à 5 USD sur l'ADR.
JCDecaux : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 26 à 29,50 EUR.
Legrand : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 175 EUR.
Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 133 à 145 EUR.
SES : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,70 à 4,20 EUR.
Société Générale : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 81 à 82 EUR.
Teleperformance : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 57 à 56 EUR.
TotalEnergies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours relevé de 78 à 82 EUR.
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