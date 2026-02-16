Avis d'analystes France : le luxe entouré, Safran séduit les analystes après ses résultats
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:21
Air France-KLM : Grupo Santander maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 8,50 à 9,30 EUR.
Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 240 à 234 EUR.
Capgemini : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 190 à 150 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 170 à 140 EUR.
Dassault Systèmes : Griffin Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 32 EUR.
Euronext : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 173 EUR à 151 EUR.
Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 108 à 95 EUR.
Hermès International : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 2360 à 2470 EUR.
Kering : CICC maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 240 à 280 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 319 à 316 EUR.
L'Oréal : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 82 à 83 USD.
Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 145 à 148 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 138 à 156 EUR.
Michelin : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36 à 38 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 34 EUR.
Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 18 EUR.
Safran : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 375 à 400 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 340 à 400 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 360 EUR à 395 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 382 EUR à 416 EUR.
Ubisoft Entertainment : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 3,80 à 4,20 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,20 à 5 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 115 à 119 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 141 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 141 EUR à 135 EUR.
