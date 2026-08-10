Avis d'analystes France : L'Oréal, Soitec et Alstom au menu

Dans une actualité plutôt calme sur les grosses capitalisations françaises, les analystes ajustent leurs objectifs de cours sur plusieurs dossiers.

Alstom : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 21,40 à 20 EUR.

Atos Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65,10 à 56,60 EUR.

Covivio : Kempen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 66 à 63 EUR.

Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 22 à 23,10 EUR.

Eutelsat Communications : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 3,74 à 3,75 EUR.

Gecina : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 95 à 92 EUR. Kempen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.

Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours ramené de 175 à 170 euros.

L'Oréal : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 435 à 442 EUR.

Soitec : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 173 à 137 EUR.

Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.

Teleperformance : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.