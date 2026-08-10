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Avis d'analystes France : L'Oréal, Soitec et Alstom au menu
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 08:35
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Dans une actualité plutôt calme sur les grosses capitalisations françaises, les analystes ajustent leurs objectifs de cours sur plusieurs dossiers.

Alstom : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 21,40 à 20 EUR.

Atos Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65,10 à 56,60 EUR.

Covivio : Kempen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 66 à 63 EUR.

Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 22 à 23,10 EUR.

Eutelsat Communications : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 3,74 à 3,75 EUR.

Gecina : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 95 à 92 EUR. Kempen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.

Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours ramené de 175 à 170 euros.

L'Oréal : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 435 à 442 EUR.

Soitec : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 173 à 137 EUR.

Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.

Teleperformance : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/08/2026 à 08:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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