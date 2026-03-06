Avis d'analystes France : KBW ajuste BNP et CASA, Bernstein se lance sur Engie
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:35
BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 104 EUR.
Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 19,50 EUR.
Danone : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 68 EUR à 69 EUR.
Dassault Systèmes : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28,25 EUR à 19,50 EUR.
Engie : Bernstein initie la couverture avec une recommandation de surperformance et un objectif de cours de 25,10 EUR.
Euronext : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 164 à 170 EUR.
Orange : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 16,20 EUR à 21 EUR.
Safran : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 400 à 410 EUR.
Saint-Gobain : DZ Bank AG Research reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 103 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : RBC Capital passe à surperformance de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 240 EUR à 210 EUR.
Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 44 EUR à 50 EUR.
Thales : DZ Bank AG Research reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 300 à 301 EUR.
Verallia : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 24 à 21 EUR.
Voltalia : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 8,60 à 8,50 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/03/2026 à 08:35:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Lufthansa-Bénéfice d'exploitation 2025 supérieur aux prévisions, perspectives incertaines avec le M.-O
par Joanna Plucinska Lufthansa a fait état vendredi de résultats meilleurs que prévu pour son exercice 2025, portés par une gestion financière plus stricte et par le renouvellement de sa flotte, tandis que la compagnie aérienne prévient que ses prévisions 2026 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
Le groupe de services multi-techniques a publié des résultats 2025 marqués par une rentabilité record et une forte génération de trésorerie. Soutenu par la croissance en Allemagne et une politique d'acquisitions active, le groupe relève son objectif de marge à ... Lire la suite
-
Le groupe informatique français Atos a accusé une perte nette de 1,4 milliard d'euros en 2025, en lien avec un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat financier, mais a amélioré sa rentabilité, selon un communiqué diffusé vendredi. L'année précédente, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer