Bitcoin résiste à l'escalade géopolitique

La tension géopolitique a brutalement ressurgi ce week-end avec une nouvelle escalade impliquant l'Iran. Si les marchés n'ont pas été totalement pris de court — le départ anticipé du personnel de l'ambassade britannique avait déjà signalé une montée des risques — la rapidité des développements a forcé une réévaluation de la place des actifs numériques dans le paysage des valeurs refuges.

Un bitcoin structurellement assaini

Contrairement à ses comportements historiques lors des chocs géopolitiques du week-end, Bitcoin a progressé de 7% depuis le début du conflit avant de se stabiliser. Cette résilience s'explique par l'état du marché en amont : au cours des cinq derniers mois, environ 30 milliards de dollars de sorties nettes des gros porteurs (whales) avaient compressé les valorisations et réduit l'effet de levier. L'excès spéculatif avait été purgé avant que le risque géopolitique ne se matérialise.

Les flux confirment un comportement de valeur refuge

Après cinq semaines consécutives de sorties des ETF totalisant environ 4 milliards de dollars, les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré plus d'un milliard de dollars d'entrées nettes dans les cinq premiers jours de mars. Les investisseurs ont renforcé leurs positions dans l'incertitude — un schéma davantage cohérent avec une allocation en valeur refuge qu'avec une prise de risque spéculative.

Un contexte macroéconomique sous tension

Les créations d'emplois aux États-Unis ont reculé de 92 000 postes, contre une attente de +55 000, le taux de chômage est monté à 4,4%, et la croissance des salaires a surpris à la hausse. Avec la flambée des prix de l'énergie liée aux craintes autour de l'Iran, l'inflation sur les biens devrait suivre. Les marchés futures attribuent désormais une probabilité inférieure à 28% à une baisse de taux en juin. Pour les actifs traditionnels, la combinaison d'une croissance ralentie et d'une inflation persistante est inconfortable.

Pour Bitcoin, les mêmes conditions qui contraignent les banques centrales — endettement souverain, inflation énergétique, utilisation de l'infrastructure financière comme outil géopolitique — sont précisément celles qui rendent ses propriétés structurelles pertinentes. Son modèle d'auto-conservation élimine le risque de contrepartie, une propriété de mieux en mieux comprise par les investisseurs institutionnels.

Le scénario de CoinShares table sur une consolidation à court terme avec un biais légèrement baissier ; une clôture décisive au-dessus de 72 000 $ serait nécessaire pour valider une configuration technique plus constructive. Cela dit, avec un levier réinitialisé, des valorisations normalisées et 1 milliard de dollars d'entrées institutionnelles coïncidant précisément avec le pic de stress géopolitique, Bitcoin se comporte de moins en moins comme un actif spéculatif fragile et de plus en plus comme une couverture macro en voie de maturité.

