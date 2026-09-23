Avis d'analystes France : Jefferies relève Valeo, JPMorgan dégrade TotalEnergies

Les analystes relèvent leurs recommandations sur Axa et Valeo, tandis que JPMorgan dégrade TotalEnergies. Les objectifs de cours d'Exosens et de Société Générale sont rehaussés.

Abivax : Citizens maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 187 à 181 USD.

Axa : DZ Bank AG Research relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 47 à 50 EUR.

Exosens : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 71,50 à 74 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14,05 à 11,35 EUR.

Société Générale : JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 81 à 83 EUR.

TotalEnergies : JP Morgan dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 83 EUR.

Valeo : Jefferies relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,20 EUR à 17,85 EUR.

Vusiongroup : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 66 à 64,60 EUR.