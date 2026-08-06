Avis d'analystes France : Jefferies relève sa recommandation sur L'Oréal

Jefferies n'est plus négatif sur L'Oréal, tandis que Renault bénéficie d'une nouvelle revalorisation, chez Santander.

Bureau Veritas : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 EUR.

Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 19 EUR.

L'Oréal : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 328 à 377 EUR.

Michelin : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 34 EUR.

Renault : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 64,80 à 68,30 EUR.

Saint-Gobain : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 95 EUR.

Schneider Electric : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 340 à 370 EUR.

SES S.A : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 7,05 à 5,15 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 122 à 125 EUR.