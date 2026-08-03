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Avis d'analystes France : GTT, Elis, Legrand et Mersen promus
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 08:46
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Les bureaux d'analystes multiplient les ajustements ce lundi : relèvements d'objectifs pour Amundi, BNP Paribas, EssilorLuxottica ou Euronext, promotions pour Elis, Legrand, Mersen et GTT, mais coup de froid sur Stellantis, dont UBS ampute l'objectif de 9,50 à 5,80 euros tout en dégradant le titre.

Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 93 à 98 EUR.

Argan : Jefferies dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 EUR à 79 EUR.

Axa : DZ Bank Research dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 EUR à 47 EUR.

BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 114 à 119 EUR.

Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20,50 EUR.

Edenred : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR.

Elis : RBC Capital Markets passe de performance sectorielle à surperformance avec un objectif de cours relevé de 27,50 EUR à 28 EUR.

EssilorLuxottica : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 200 EUR.

Euronext : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 190 EUR.

GTT : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 à 230 EUR.

Ipsen : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 135 EUR.

Klépierre : Jefferies dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 40 EUR.

Legrand : RBC Capital Markets passe de performance de secteur à surperformance avec un objectif de cours relevé de 150 EUR à 160 EUR.

Mersen : Berenberg passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 48 EUR à 50 EUR.

Safran : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 360 à 370 EUR.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 81 EUR.

Stellantis : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 5,80 EUR.

Teleperformance : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 56 à 61 EUR.

Vicat : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 92 à 101 EUR.

Wavestone : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 57 à 54 EUR.

Worldline : Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,37 à 13,50 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 08:46:00.

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