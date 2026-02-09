Avis d'analystes France : grosses réductions d'objectifs sur Stellantis et X-Fab
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 08:31
Ayvens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14 à 13,50 EUR.
BNP Paribas : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 73 à 91 EUR.
Michelin : JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 30 EUR.
Schneider Electric : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 260 à 275 EUR.
Société Générale : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 77 à 84 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 78 à 79 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 67 à 74 EUR.
Stellantis : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 10 à 7 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 7 EUR. Oxcap Analytics reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 12 à 9 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 8 EUR à 6 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 12 EUR à 9,70 EUR. Wells Fargo reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 6 à 5 EUR.
Vinci : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 145 à 155 EUR.
X-Fab Silicon Foundries : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 7,60 à 5,70 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 6 à 4,60 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 08:31:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
NatWest a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter Evelyn Partners, l'un des plus grands gestionnaires de fortune britanniques, pour un montant de 2,7 milliards de livres sterling (3,1 milliards d'euros), dette comprise. Cette opération donne naissance ... Lire la suite
-
Le haut-commissaire au Plan Clément Beaune souhaite l'introduction de droits de douane de 30% au niveau européen sur les produits chinois pour sauver l'industrie "en danger de mort", a-t-il expliqué lundi sur TF1. "Vous avez des coûts chinois qui sont 30 à 40% ... Lire la suite
-
Un consortium dirigé par la holding Advent et le géant américain FedEx a accepté d'acheter InPost pour 15,60 euros par action, valorisant la société de consignes automatiques à 7,8 milliards d'euros et visant à étendre davantage sa présence en Europe, ont annoncé ... Lire la suite
-
"Vos impôts n'augmenteront pas cette année" : Maud Bregeon répond au patron du Medef après ses critiques sur le budget
Samedi, le patron du Medef Patrick Martin a critiqué dans un entretien au Parisien la copie finale du budget : "certaines promesses importantes pour les entreprises n'ont pas été tenues", a-t-il dénoncé. "Je ne comprends pas toujours les propos de Patrick Martin." ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer