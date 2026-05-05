Avis d'analystes France : Goldman Sachs revient sur Orange, BNP revalorise L'Oréal
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 08:29
Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 10,70 à 10 EUR.
Bureau Veritas : RBC Capital passe de sous-performance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 26,50 EUR à 26 EUR.
Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 134 à 136 EUR.
Getlink : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 18,30 EUR à 19 EUR.
L'Oréal : BNP Paribas passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 350 à 414 EUR.
Orange : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 21,60 EUR.
Stellantis : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,97 EUR à 6,10 EUR.
STMicroelectronics : Baptista Research passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 30,20 USD à 33,10 USD. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 58 EUR.
TotalEnergies : Freedom Broker maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 73 à 77 USD.
X-Fab Silicon Foundries : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 4,50 EUR à 6 EUR.
Valeurs associées
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 08:29:00.
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