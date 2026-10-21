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Avis d'analystes France : Goldman Sachs achète Legrand, Carrefour se fait secouer
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 08:45

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Les résultats de Carrefour et d'EssilorLuxottica font couler de l'encre. La principale nouveauté du jour est le retour de Goldman Sachs à l'achat sur Legrand.

Accor : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 61 à 64 EUR.

Adocia : Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 10 à 9 EUR.

Carrefour : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 17,80 à 17 EUR. JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 9 à 8 EUR. Oddo BHF reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 EUR.

Edenred : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 35,90 à 36,50 EUR.

EssilorLuxottica : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 145 à 149 USD. Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 165 à 170 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 225 EUR. Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 280 à 260 EUR. UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 247 à 244 EUR.

Icade : AlphaValue/Baader Europe reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 29,30 à 29,20 EUR.

JCDecaux : Citi reste neutre avec un objectif de cours relevé de 19,90 à 27 EUR.

Legrand : Goldman Sachs relève de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 156 à 172 EUR.

LVMH : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 108 à 104 USD. BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours réduit de 470 à 465 EUR.

Schneider Electric : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 350 à 340 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 340 à 325 EUR.

Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 1,49 à 1,68 EUR.

VusionGroup : Euroland Corporate reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 250 à 235 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 08:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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