Avis d'analystes France : du soutien pour SocGen, ArcelorMittal et Danone, Sodexo et BioMérieux dégradées
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:24
Air France-KLM : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14 à 14,50 EUR.
Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 208 à 195 EUR.
Arcelormittal : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,70 EUR à 46,20 EUR.
Aéroports De Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 148 à 147 EUR.
Biomérieux : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 110 EUR.
Bouygues : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 44 à 49 EUR.
Danone : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 92 EUR.
Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 168 à 172 EUR.
Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 18,20 EUR.
Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 125 à 130 EUR.
Kering : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 280 à 340 EUR.
L'Oréal : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 410 à 405 EUR.
Nexans : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 123 à 130 EUR.
Rexel : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 42 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 à 41,80 EUR.
Schneider Electric : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 285 EUR.
Société Générale : Rothschild & Co Redburn reprend la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 85 EUR.
Sodexo : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 53 à 46 EUR.
Trigano : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 195 EUR.
Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 138 à 139 EUR.
Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1,70 à 1,60 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/01/2026 à 08:24:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Pluxee: Chiffre d'affaires opérationel en hausse de 9,1% en organique au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés
Pluxee a annoncé mercredi une hausse organique de 9,1% de son chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre, à 268 millions d’euros, légèrement au-dessus des attentes, et a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2026. Les analystes tablaient ... Lire la suite
-
(Actualisé avec détails, perspectives 2027) Pluxee PLX.PA a annoncé mercredi une hausse organique de 9,1% de son chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre, à 268 millions d’euros, légèrement au-dessus des attentes, et a confirmé l’ensemble de ses objectifs ... Lire la suite
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer