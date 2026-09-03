Avis d'analystes France : du soutien pour Legrand et TotalEnergies

Au programme du jour, nouvelle recommandation sur Legrand et objectifs modifiés sur plusieurs valeurs du CAC 40.
Axa : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 47 à 55,50 EUR.
Engie : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 33 à 30 EUR.
Legrand : Deutsche Bank relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 EUR.
Pernod Ricard : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 106 à 101 EUR.
TotalEnergies : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 91 à 94 USD.
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