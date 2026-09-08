Avis d'analystes France : du soutien pour ADP, Soitec et Viridien, Eurofins et Ipsen dégradées

JP Morgan relève Aéroports de Paris à surpondérer et abaisse Société Générale à neutre, Grupo Santander rétrograde Schneider Electric, Morgan Stanley et Barclays dégradent respectivement Eurofins Scientific et Ipsen. Les objectifs sont relevés sur Amundi, Renault, Soitec et Viridien.

Amundi : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 85 EUR.

Aéroports de Paris : JP Morgan relève de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 115 à 130 EUR.

Bic : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 61,40 à 60,90 EUR.

Biomérieux : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 80 EUR.

BNP Paribas : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 106 à 109 EUR.

Eiffage : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 160 à 158 EUR.

Eurofins Scientific : Morgan Stanley dégrade de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 68,50 EUR à 64,50 EUR.

Ipsen : Barclays dégrade de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 170 EUR à 155 EUR.

Renault : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 39 à 40 EUR.

Sanofi : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 79 à 83 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 à 240 EUR.

Schneider Electric : Grupo Santander dégrade de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 275 EUR à 306,30 EUR.

Société Générale : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 87 EUR à 81 EUR.

Soitec : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 200 à 215 EUR.

Vinci : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 143 à 142 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 145 à 148 EUR.

Viridien : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 142 EUR.